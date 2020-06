Tchad - Covid-19 : exposés au quotidien, les transporteurs d'Abéché reçoivent des masques

Réceptionnant ces lots de masques, le représentant de ces trois secteurs de transport urbain, Mahamat Djalabi a remercié la mairie pour ce geste en faveur des transporteurs qui sont les plus exposés et au-devant de la scène, en transportant au quotidien des passagers.



Le patron des transporteurs de cette ville a invité ses collègues au respect strict des mesures édictées par les autorités pour barrer la route à la pandémie de coronavirus.



Le responsable de la ville d'Abéché, Mahamat Saleh Ahmad Adam, a mis l’accent sur le danger que présente cette pandémie dans le monde. Il a laissé entendre qu'elle est réelle et mérite un combat commun pour la bouter hors du territoire national.