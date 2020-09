Tchad - Covid-19 : face au relâchement, des mesures de fermeture suggérées (ministre Abali Salah)

Le ministre des Armées et président de la sous-commission Défense et Sécurité dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, Mahamat Abali Salah, a indiqué vendredi à l'Assemblée nationale que des nouvelles mesures de restriction ont été proposées à la Coordination nationale de riposte sanitaire face au relâchement de la population.



"Nous avons constaté que la maladie a chuté et c'est pour cette raison qu'il y a eu un relâchement. Nous avons pris au début des mesures très dures. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un relâchement dans le respect des mesures", a souligné Mahamat Abali Salah.



"Nous avons pensé que concernant les bars, restaurants et boites de nuit, il est très difficile d'appliquer dans ces lieux les mesures suggérées par la coordination", a-t-il dit.



"Nous avons suggéré à la Coordination que c'est difficile de respecter. (...) Nous pensons qu'on doit revenir à la dernière mesure qui est de fermer. On ouvre seulement pour que les gens achètent et consomment chez eux. On attend l'avis de la Commission pour qu'on instruise nos forces de défense et de sécurité", a précisé le ministre.



De l'avis du député Saleh Kezabo, certaines mesures ont été levées un peu trop tôt et le Gouvernement a "baissé les bras".