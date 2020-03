Tchad - Covid-19 : face aux mesures, des voix dénoncent "l'insouciance et l'incivisme"

La Police appelle au respect scrupuleux des mesures



Le porte-parole de la Police nationale, le commissaire Paul Manga, a rappelé jeudi que le gouvernement a pris certaines mesures pour faire face à la pandémie du coronavirus qui fait rage dans le monde entier. Il a appelé la population à "respecter scrupuleusement les mesures de santé."



Il s'agit notamment de la fermeture des cabarets, bars, casinos, centre de jeux, lieux de cultes et de grillades, boutiques de vente des produits et articles non-alimentaires, et l'interdiction de circulation des bus et mini-bus. Le transport en amazone, au delà de deux personnes, est interdit, tandis que dans les taxis et véhicules des particuliers, le nombre de passagers -y compris le conducteur- ne peut excéder quatre personnes.



"Tout ce qui est alimentaire et de première nécessité, et même la viande fraiche, ne sont pas concernés par la fermeture", a souligné le commissaire Paul Manga.



Cinq cas de COVID-19



Le gouvernement a annoncé jeudi que deux nouveaux cas de COVID-19 ont été enregisrés par les services sanitaires à N'Djamena. Il s'agit d'un tchadien et d'un camerounais. A ce jour, cinq cas de COVID-19 ont été confirmés au Tchad.