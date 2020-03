Tchad - Covid-19 : l'Etat reçoit plus d'un demi milliard Fcfa de soutien financier

Des banques et une entreprise tchadienne ont remis vendredi au Gouvernement, une contribution financière destinée à la lutte contre la pandémie du Covid-19.



Le ministre d’Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, par ailleurs président de la Cellule de veille et de la sécurité sanitaire, Kalzeubé Payimi Deubet, a réceptionné le don au Palais présidentiel.



La Banque de Développement des Etats de l’Afrique centrale (BDEAC) débloque une somme de 500 millions F CFA. En remettant le chèque, Hamid Sougoudi, au nom de l’institution, a signifié que la BDEAC veut donner un sens concret à la solidarité pendant cette dure épreuve.



L’homme d’affaires nigérian Tony Elemelu, Président-directeur général du groupe UBA débourse 14 milliards F CFA à l’ensemble du continent. Un peu plus de 50 millions F CFA sont accordés au Tchad.



Le directeur général d'UBA Tchad, Noubasra Natolban, estime qu’il est de la responsabilité de tout acteur économique de se joindre au gouvernement pour un retour rapide à la normale.



L’Association professionnelle des établissements de crédits au Tchad (APEC) exprime sa sympathie et sa solidarité, en remettant un chèque de 50 millions de F CFA.



"Une façon pour elle de partager les peines de la population", souligne Bichara Brahim Kossi, président de l’APEC.



L'Etat fait ce qu’il peut pour éviter le pire, explique le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin.



"Le fonds spécial créé pour la circonstance a vocation à mobiliser les financements publics, privés, locaux et internationaux, permettant au Tchad de venir à bout de cette pandémie", selon lui.



Pour sa part, le complexe chimique sahélien, une entreprise tchadienne, a mis à la disposition du gouvernement, 400 cartons de savons multi-usages destinés aux démunis.



"Aucun opérateur économique ne peut rester indifférent face à ce mal", soutient le directeur général Abdelaziz Issa Hissein.



Le ministre d’Etat Kalzeubé Payimi Deubet a invité toutes les entreprises, les diverses corporations et les citoyens à apporter leur soutien pour renforcer la lutte contre le Covid-19.