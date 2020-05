Tchad - Covid-19 : l'ONG Equal Access International apporte un appui aux médias

Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et le changement des comportements à travers les médias, l'ONG Equal Access International a remis jeudi des kits d'hygiène à différentes radios partenaires de la capitale.



Cet appui de l'ONG vise à soutenir les autorités, à travers les médias, dans la prévention contre le Covid-19. Au total, 20 radios privées et publiques ont bénéficié de ce don, à savoir six à N'Djamena et 14 dans les provinces.



Le directeur national d'Equal Access international, Clément Sianka a déclaré qu'à travers cette remise de kits d'hygiène, l'ONG "entend apporter sa modeste contribution aux radios partenaires afin d'appuyer leurs actions de sensibilisation pour éviter la propagation de la maladie, notamment en mettant l'accent sur le lavage régulier des mains, le port des caches nez, la distanciation sociale et toutes les autres mesures barrières."