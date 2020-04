Tchad - Covid-19 : l'ambassade du Maroc confirme la guérison de son ressortissant

L'Ambassade du Royaume du Maroc au Tchad a confirmé mardi que le ressortissant marocain ayant été testé positif au COVID-19, le 19 mars 2020, a quitté l'hôpital, le 6 avril 2020, après sa guérison. Les tests effectués par les services sanitaires tchadiens ont été négatifs.



Deux autres ressortissants marocains ont regagné leur adomicile le 3 avril 2020, après une période de confinement dans un hôtel de la capitale.



L'Ambassade "remercie vivement les autorités sanitaires tchadienne ainsi que les équipes médicales pour les efforts déployés durant la période d'hospitalisation de notre compatriote et pour les bonnes conditions qui ont abouti à son rétablissement", souligne le communiqué.



Elle salue "la solidarité exprimée par tous les membres de la communauté marocaine au Tchad et le soutien qu'ils ont montré à l'égard de leur concitoyen jusqu'à sa guérison totale."



Elle réitère son appel à tous les membres de la communauté marocaine au Tchad à suivre et à respecter scrupuleusement toutes les décisions et les mesures prises par les autorités tchadiennes compétentes relatives à la prévention et à la lutte contre la propagation du COVID-19.



La cellule de veille installée au niveau de l'ambassade, depuis le 18 mars 2020, pour le suivi et l'accompagnement des ressortissants marocains au Tchad demeure joignable via les numéros de téléphone suivants : +235 22 52 53 32 / +235 65 46 31 10