Tchad - Covid-19 : l'armée en soutien pour faire appliquer les mesures

Le ministre délégué à la Présidence, chargé de la défense nationale, des anciens combattants et victimes de guerre, le général de corps d'armée Mahamat Abali Salah, a appelé dimanche les forces de défense et de sécurité à faire appliquer, même par la force, les mesures prises par les autorités pour faire face à la pandémie du coronavirus.



Le général Mahamat Abali Salah et le ministre de la Santé publique, Mahamoud Youssouf Khayal, ont tenu dimanche une réunion d'urgence avec l'ensemble des responsables militaires et sécuritaires, le délégué général du Gouvernement auprès de la commune de N'Djamena et le procureur de la République.



Le chef d'état-major général des armées et les directeurs des services de renseignement ont également pris part à la rencontre.



Des instructions ont été données aux forces de défense et de sécurité pour la mise en oeuvre des mesures prises par les autorités. "Quelques pays ont eu ces cas avant nous. S'ils ont pu surmonter, c'est grâce au respect strict des mesures", a indiqué le ministre en charge de la défense.



Il a ajouté que le suivi du respect de l'application des mesures va se faire "en employant toutes nos forces de défense et de sécurité".



"On doit regarder dans la même direction pour faire respecter les consignes de nos gouvernants", a-t-il dit.



Le ministre a appelé au sens de patriotisme et de compréhension des tchadiens, ajoutant que la question de l'intérêt nationale prime sur les us et coutumes.