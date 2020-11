Tchad - Covid-19 : l'armée remet 3 millions de masques aux ministères de l'Éducation et de l'Enseignement

L'armée a confectionné et remis trois millions de masques aux départements ministériels de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur pour permettre aux élèves et étudiants de poursuivre les cours en période de crise sanitaire liée au Covid-19.



Le don a été réceptionné mercredi à N'Djamena par les chefs de départements ministériels concernés, des mains du ministre délégué à la Présidence en charge des armées, le général Mahamat Abali Salah.



Au total, 10,5 millions de masques grand public seront remis par l'armée à la population.



La manufacture des équipements militaires et à pied d'oeuvre pour la confection de masques de protection en quantité suffisante.