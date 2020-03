TCHAD Tchad - Covid-19 : l'évêque du diocèse de Moundou donne des consignes

Alwihda Info | Par Golmen Ali - 21 Mars 2020









"Il est de notre responsabilité de traduire les mesures du Gouvernement en orientations concrètes pour nous permettre de rester solidaires avec toute la population tchadienne et contribuer à son bien-être physique, moral et spirituel", a-t-il dit. Les fidèles sont invités à s'organiser pour privilégier la prière en famille. L'obligation de participation faite à tout chrétien de participer à la Messe le dimanche est levée. Par conséquent, exceptionnellement, il n'y a pas de pêcé si on ne participe pas à la messe du Dimanche. Les prêtres s'organiseront pour célébrer l'Eucharistie à l'heure régulière, en faveur du peuple, sans participation des fidèles. Là où cela est possible, la messe du dimanche et la messe journalière sera retransmise sur les ondes de la radio diocésaine pour soutenir les fidèles. Jusqu'aux nouvelles dispositions, les églises paroissiales et les chapelles des postes et des secteurs resteront fermées. Tous les jours, à 7h, l'évêque célèbre la messe aux intentions de tout le peuple dans la chapelle de l'évêché. Les fidèles peuvent être en communion spirituelle avec lui en pensant tout simplement qu'une messe est en train d'être célébrée pour eux. Les célébrations en communauté des prières de dévotion populaire comme le chapelet, le chemin de croix et l'adoration du Saint-Sacrement sont suspendues. Ces exercices : le chapelet, l'angélus, le chemin de croix, l'adoration du SS Sacrement, les litanies, etc... peuvent se faire avec l'aide de la radio. Les fidèles qui le peuvent sont encouragés à profiter des émissions de la chaine française KTO pour soutenir leurs exercices spirituels. Pour le sacrement de la réconciliation, les célébrations communautaires sont suspendues. Les confessions se feront individuellement, en gardant la distance de deux mètres entre le pénitent et le prêtre. La préparation et la célébration du sacrement du baptême, prévues pour la Fête de Pâques, sont suspendues. Les baptêmes peuvent être renvoyés à la Pentecôte ou à l'Assomption si la situation évolue positivement. Tous les rassemblements pastoraux (catéchéses, retraites, sorties, pélerinages, AG des mouvements, réunions de CEBs, etc) sont suspendus. Pour les funérailles, on appliquera les mesures de sécurité requises édictées par les autorités sanitaires. Quant à l'office religieux des funérailles, là où c'est possible, les prêtres ne feront que el rite de l'absoute. Le COVID-19 tue, respectons les mesures données pour préserver notre propre vie et celle des autres. ​L'évêque du diocèse de Moundou Monseigneur Joachim Kouraleyo Tarounga a donné samedi une série d'orientations à l'endroit des chrétiens catholiques à propos des consignes à observer face à la pandémie du coronavirus."Il est de notre responsabilité de traduire les mesures du Gouvernement en orientations concrètes pour nous permettre de rester solidaires avec toute la population tchadienne et contribuer à son bien-être physique, moral et spirituel", a-t-il dit.

Vidéo - Coronavirus : des mesures d'hygiène importantes à respecter





Dans la même rubrique : < > تشاد: بيان رؤساء القبائل العربية Tchad - Covid-19 : le Gouvernement réquisitionne un hôtel Tchad : une opération de désinfection des marchés de N'Djamena Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 63205229 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)