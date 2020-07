Tchad - Covid-19 : l'hommage rendu à Mahamoud Youssouf Khayal par son successeur

Le nouveau ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, a témoigné vendredi "de la passion avec laquelle le ministre sortant s'est impliqué jour et nuit avec son équipe pour essayer de résorber la pandémie qui était en train de coloniser tout le territoire national."



"Monsieur le ministre, vous pouvez être fier de ce que vous avez fait. Les tchadiens doivent vous remercier de ce que vous avez fait", a-t-il déclaré.



"J'étais avec vous. Je sais en toute honnêteté le temps, l'énergie, la conviction que vous avez mis pour diriger le personnel de la santé afin d'assurer la sécurité sanitaire de nos compatriotes. Ne pas vous reconnaitre cela, ce n'est qu'une grande injustice. Et je pense que Dieu vous récompensera peut être 1000 fois plus que vous avez fait", a ajouté Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul.



"Vous ne resterez pas longtemps en réserve de la République"



"Monsieur le ministre, merci et bon courage.(...) Je suis convaincu que vous ne resterez pas longtemps en réserve de la République", a indiqué le successeur de Pr. Mahamoud Youssouf Khayal.



Dans son allocution, le ministre sortant a souligné que le département qu'il a eu à diriger "est une niche de compétence en terme de ressources humaines."



Il a évoqué la compétence de Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, "son expérience dans la gestion de la chose publique, son expertise aguerrie qui lui ont valu de servir l'État tchadien."



"Monsieur le ministre, vous avez aussi la chance d'être accompagné par Monsieur le secrétaire d'État, Dr. Djiddi Ali Sougoudi qui connait de l'intérieur le secteur de la santé", a affirmé Pr. Mahamoud Youssouf Khayal.



11 mois de fonctions



Nommé en août 2019 à la tête du ministère de la Santé publique, Pr. Mahamoud Youssouf Khayal a été remplacé mardi au terme du remaniement du 14 juillet 2020. Il a été au premier plan de la lutte contre la pandémie de Covid-19. À ce jour, le Tchad a enregistré un taux de guérison de 89,98% pour 889 cas enregistrés et 75 décès depuis le 19 mars 2020.