Tchad - Covid-19 : la Police appelle au respect des mesures, la population déplore la brutalité

Les forces de sécurité sont passées à la vitesse supérieure pour faire respecter l'application des mesures barrières. A N'Djamena, ces derniers jours, beaucoup d'habitants se plaignent du comportement de certains policiers qu'ils qualifient de "brutal", afin d'empêcher les attroupements des jeunes dans les carrefours et certains lieux.



La police utilise la fouet comme moyen de dispersion, ce qui suscite la colère des N'djamenois. "La population se plaint car les forces de sécurité exagèrent trop", explique ce samedi un motocycliste qui met en garde contre d'éventuelles tensions qui peuvent apparaitre. "Malheureusement, c'est seulement avec la force qu'on comprend les choses", relativise un piéton, masque de protection scotché au visage. Il prône la "tolérance zéro" sachant que cinq cas positifs de COVID-19 ont été recensés à ce jour, tous à N'Djamena.



Le Gouvernement a annoncé en début de semaine un durcissement de ton, après avoir constaté un laxisme de la population dans l'application des mesures barrières face au COVID-19.



La Police appelle au respect scrupuleux des mesures



Le porte-parole de la Police nationale, le commissaire Paul Manga, a rappelé jeudi que le gouvernement a pris certaines mesures pour faire face à la pandémie du coronavirus qui fait rage dans le monde entier. Il a appelé la population à "respecter scrupuleusement les mesures de santé."



Il s'agit notamment de la fermeture des cabarets, bars, casinos, centre de jeux, lieux de cultes et de grillades, boutiques de vente des produits et articles non-alimentaires, et l'interdiction de circulation des bus et mini-bus. Le transport en amazone, au delà de deux personnes, est interdit, tandis que dans les taxis et véhicules des particuliers, le nombre de passagers -y compris le conducteur- ne peut excéder quatre personnes.



"Tout ce qui est alimentaire et de première nécessité, et même la viande fraiche, ne sont pas concernés par la fermeture", a souligné le commissaire Paul Manga.



Le gouvernement a annoncé jeudi que deux nouveaux cas de COVID-19 ont été enregisrés par les services sanitaires à N'Djamena. Il s'agit d'un tchadien et d'un camerounais.