Tchad - Covid-19 : la communauté des architectes solidaire face à la situation

L'Ordre national des architectes du Tchad (ONAT) a expliqué jeudi que tous les architectes tchadiens, au titre de la solidarité nationale et de l'intérêt général, continueront à mettre leur expertise technique au service des structures publiques (hôpitaux, administration publique, centre de dépistage, etc) et devront assurer une continuité de service.



Compte tenu de la situation de gravité inédite liée au COVID-19, l'ONAT apporte tout son soutien aux pouvoirs publics dans le combat pour juguler cette pandémie.



La présidente de l'ONAT, Hayatt Abdérahim, précise que les architectes et différents intervenants du secteur BTP sont en mesure de diagnostiquer les situations qui relèvent de l'urgence, et le cas échéant de préconiser les solutions idoines.



Le conseil national des l'ordre des architectes (CNOA) exhorte les professionnels du domaine et la population à une rigueur strict pour le respect des recommandations de sécurité. Il demande d'appliquer avec une grande assiduité, les mesures de prévention, notamment en respectant la distanciation minimale d'un mètre.



Hayatt Abdérahim conseille à ceux qui le peuvent, qu'il est préférable de rester chez soi, une bien meilleure solution de prévention face à cette crise.



La période extraordinaire que nous vivons actuellement chamboulera de toute évidence, souligne la présidente de l'ONAT, ajoutant que la communauté des architectes tchadiens réaffirme sa solidarité et son engagement.