Tchad - Covid-19 : la communication des risques au centre d'une formation à Ati

Les membres du sous-comité provincial de communication et sensibilisation pour la lutte contre la maladie à coronavirus sont en formation sur la communication des risques, à Ati.



La COVID-19 constitue un risque pour la santé publique. Elle nécessite l'engagement ainsi que l'implication et la participation des communautés pour freiner la propagation. Dans cette optique, les membres du sous-comité provincial de communication et de sensibilisation suivent une formation sur les thèmes : la communication des risques et l'aspect psychologique.