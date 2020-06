Tchad - Covid-19 : la délégation sanitaire du Ouaddaï réceptionne un important don

Le coordinateur de l'Est de BASE Moustapha Mahamat Malloum, a exhorté à une franche collaboration des autorités administratives et traditionnelles, des services techniques déconcentrés de l'État et surtout de la délégation sanitaire provinciale.



Présidant la cérémonie de remise de don à la délégation sanitaire du Ouaddai, le gouverneur de la province Brahim seid Mahamat a remercié du fond du cœur l'ONG BASE et son partenaire l'UNICEF pour ce geste.



Brahim seid Mahamat a exhorté les autres sensibilités à faire de même car "la maladie guète et peut surgir à tout moment". Il a demandé au délégué sanitaire du Ouaddai d'être équitable et regardant lors de la distribution.