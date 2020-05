Tchad - Covid-19 : la formation du personnel de santé s'accentue en province

La délégation sanitaire du Batha, en collaboration avec le Programme d'appui aux districts de santé, organise depuis ce lundi matin une formation sur la prise en charge du COVID-19 à l'endroit des médecins, infirmiers et sages-femmes de l'hôpital provincial d'Ati.



La formation de trois jours est axée sur la surveillance des cas de COVID-19, le suivi de contact, l'investigation et la prise en charge médicale. Elle va permettre au corps médical de se renforcer sur la prise en charge des malades et l'application des gestes barrières en milieu de soin.