Tchad / Covid-19 : la mairie de Moundou offre 670 produits d'hygiène

La mairie de la ville de Moundou a mis à la disposition de la population des kits de lavage des mains. La cérémonie de remise officielle a eu lieu ce 6 avril au centre de santé 15 ans de Moundou.



Elle a été présidée par le secrétaire général du département du Lac Wey Djasna Diondi en présence du maire intérimaire Nedion Dingambaye, ses adjoints, des délégués d'arrondissements, du délégué provincial sanitaire et de ses proches collaborateurs.



Par ce geste, la mairie de Moundou entend faire plus, a dit le chef de voirie.



Ce sont 200 kits de lavage des mains, 200 seaux de récupération des eaux usées, 30 cartons d'eau de javel, 30 cartons de chlore, 100 gels hydroalcoolique, 10 cartons de savon, et 100 boîtes de cartons hygiénique qui ont été remis.



Pour le maire intérimaire de la ville de Moundou, Dianmbaye Dingambaye, le Covid-19 n'épargne personne et cela demande une synergie d'action.



Il a souhaité que le matériel remis aux chefs de quartiers soit utilisé à bon escient. Ces kits seront disposés dans les marchés, les centres de santé et autres lieux publics.



Le délégué sanitaire Dr. Djékainkoulayom Redmbayo Honoré a profité de l'occasion pour rappeler à l'assistante les gestes à faire pour éviter la propagation du Covid-19.