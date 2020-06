Tchad - Covid-19 : la majorité du personnel soignant contaminé est guérie

Le ministre de la Santé publique, Pr. Mahamoud Youssouf Khayal, a précisé jeudi à l'Assemblée nationale qu'une grande partie du personnel soignant contaminé est guérie.



"À N'Djamena, l'Hôpital général de référence nationale a eu 61 personnes de contaminées. Aujourd'hui sur les 61 personnes, il ne reste que quelques uns", a dit Pr. Mahamoud Youssouf Khayal.



Il a ajouté que "tous ont repris le travail."



"À Farcha, il y a eu des cadres qui ont recouvré la santé. À L'Hôpital de la Renaissance, il y a eu 28 personnes. Aujourd'hui, tous sont en bonne santé", a souligné le ministre de la Santé publique.



D'après lui, "dans les provinces, quelque soit les équipements qu'on va leur donner, il faut des formations. Nous avons fait plein de formations."



"La peur s'est transformée en expérience"



"Moi qui vous parle, 60% des gens avec lesquels nous travaillons ensemble, partenaires, collègues de bureau, ont été atteints. Ils sont revenus et ils ont dit que le virus, il faut faire avec, mais respecter les normes, les mesures", selon le ministre.



Il y a trois jours, l'un de ses collaborateurs "les plus proches" a été testé positif et se trouve actuellement à l'hôpital.



"Pour certains cas, au début, c'était une honte d'aller à l'hôpital de Farcha parce que c'est une maladie qui est un peu de type extraordinaire. Maintenant, les cadres de la santé, dès qu'ils sentent les (symptômes), ils informent, ils sont prélevés et automatiquement en une semaine, 10 jours, ils sont guéris, on leur donne 10 jours de repos, et après les deux semaines ils reviennent avec une grande expérience. Ils la partagent", a conclu Pr. Mahamoud Youssouf Khayal.