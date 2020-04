Tchad - Covid-19 : la sensibilisation s'étend au monde rural

Une campagne de sensibilisation contre le Covid-19 a été lancé lundi à Marchoute, localité située à 40 km au sud d'Abéché, dans le département d'Abougoudam, par la fédération provinciale des agro-pasteurs du Ouaddaï (FRAPO).



Cette campagne de sensibilisation contre le coronavirus concerne deux départements, à savoir : le département de Ouara et Abougoudam. Elle vise à sensibiliser le monde rural sur les mesures barrières prises par le Gouvernement pour faire face à la pandémie de Covid-19.



Le maire de la commune de Marchoute, Assaid Lamadine Ibrahim, a salué l'initiative de la fédération qui a organisé cette campagne au profit du monde rural. Il a demandé à la population de respecter les mesures du Gouvernement pour le bien-être de tous.



Le président de la fédération, Mahamat Ali Béchir, a justifié le choix porté sur le monde rural. Selon lui, cette couche de la société est loin de la réalité face à la pandémie. La fédération a donc jugé utile de descendre sur le terrain afin de conscientiser ces derniers sur les dangers de la maladie.



Des dispositifs de lavage de mains ont été installés dans quelques endroits de la localité.



Le chef de l'Etat Idriss Déby a demandé mardi, dans un message adressé à la nation, à "amplifier les actions de sensibilisation et de prévention, notamment en direction de notre monde rural".



"Le virus est parmi nous et il circule. Nous devons tout faire pour casser les chaines de transmission", a-t-il dit.



Le Tchad compte à ce jour 27 cas de Covid-19, 22 cas actifs, cinq patients guéris et zéro décès.