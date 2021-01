Tchad - Covid-19 : la situation "risque de perdurer" tout au long de l'année 2021

La crise sanitaire va probablement perdurer. "Ce combat n'est pas un combat d'une semaine ou d'un mois. Cette situation risque de perdurer et elle va occuper l'actualité, le système de santé, les pouvoirs publics tout au long de l'année 2021", a prédit lundi Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale.



"C'est un combat qui est long. C'est vrai que nous les tchadiens nous sommes habitués aux guerres éclairs mais avec cette pandémie , il va falloir être patient, solidaire, responsable", a affirmé le ministre.



Selon Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, "le salut viendra peut être du vaccin qui a été découvert et pour lequel notre pays attend sa livraison au courant du premier trimestre 2021".



Le ministre estime qu'il n'y a aucune raison de paniquer et chercher à créer la psychose. Il appelle également à éviter la polémique inutile.



Du 16 au 31 décembre, 302 cas ont été comptabilisés à N'Djamena (multiplication par quatre par rapport aux deux semaines précédentes).