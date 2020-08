Tchad - Covid-19 : le Comité de gestion de crise sanitaire s'est réuni à la Présidence

Le Comité de gestion de crise sanitaire s'est réuni mercredi au Palais présidentiel. Il a été présidé par le ministre des Affaires étrangères, Amine Abba Sidick.



Les membres du Comité ont fait le point sur la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus et les mesures gouvernementales prises pour limiter la propagation de la maladie.



La situation épidémiologique est sous contrôle.



Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, exhorte la population à porter les masques et à observer la distanciation sociale pour vaincre la maladie.