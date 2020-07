Tchad - Covid-19 : le FMI approuve un décaissement d'urgence de 39 milliards Fcfa

Le gouvernement tchadien et les services du Fonds monétaire international (FMI) ont achevé leurs discussions relatives à un décaissement supplémentaire d'urgence de 68 millions de dollars (environ 39,2 milliards Fcfa) en faveur du Tchad, a annoncé mardi le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin.



Ce montant vise à soutenir le Tchad à faire face à la pandémie de Covid-19 et à ses conséquences sanitaires, économiques et sociales. Le décaissement est attendu d'ici fin juillet.



"Cette conclusion positive reflète l'engagement ferme du gouvernement visant à riposter efficacement à la pandémie et à poursuivre la consolidation de nos finances publiques en cette période de crise sanitaire mondiale qui fragilise l'ensemble de nos économies", a souligné le ministre Tahir Hamid Nguilin.