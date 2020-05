TCHAD Tchad - Covid-19 : le Gouverneur du Salamat en visite d'inspection des mesures barrières à Am-Timan

Alwihda Info | Par Mahamat Abdelbanat Kourma - 12 Mai 2020





Le Gouverneur de la province du Salamat, Adam Noucky Charfadine en sa qualité de président du comité provincial de veille et de sécurité sanitaire, a effectué ce lundi 11 mai, une descente à travers la ville d'Am-Timan pour veiller au strict respect des mesures barrières édictées par le gouvernement pour barrer la route au Covid-19.



Accompagné des membres dudit Comité qui est composé des autorités civiles et militaires, le jeune gouverneur de la province du Salamat, Adam Noucky Charfadine, est descendu personnellement sur le terrain pour contrôler le respect des mesures édictées par le gouvernement et apporter un appui personnel pour contrecarrer la progression de la pandémie du Covid-19.



Tour à tour, Adam Noucky Charfadine s'est rendu au poste de contrôle de la sortie nord de la ville, à la gare routière, au marché central et au siège de la chambre de commerce. Partout où il s'est rendu, le Gouverneur de la province du Salamat appelle au respect strict des mesures barrières.



Au poste de contrôle à la sortie nord, l'ordre a été donné au chef de poste de ne laisser passer que les véhicules transportant des marchandises mais pas passagers. A la gare routière, le Gouverneur a échangé avec les chefs d'agences de voyage et sur le champ, il a instruit le chef d'antenne ANS de veiller sur les agences qui piétinent les mesures.



Après s'être rendu au marché de la ville d'Am-Timan, il a fait un constat effectif de la fermeture du lieu mais il déplore quelques attroupements constatés ça et là, il ordonné aux agents de sécurité de s'en occuper. Aux opérateurs économiques, Adam Noucky Charfadine rappelle que l'État ne tolère pas la flambée des prix qui s'opère sur le marché des denrées alimentaires.



« Nous avons l'engagement d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Nous avons l'engagement d'appliquer intégralement les mesures barrières édictées par le gouvernement mais aujourd'hui nous n'avons pas les moyens à notre disposition pour pouvoir faire face à tout ça. Donc je voudrais interpeller le Comité de veille national de mettre des moyens à la disposition des Comités de veille provinciaux conformément aux instructions, aux voeux et aux souhaits du Chef de l'État pour que ces comités provinciaux puissent faire leur travail dans des conditions souhaitées », a déclaré Adam Noucky Charfadine à la presse.



Au cours de sa sortie, il a également remarqué que le port du masque n'est pas totalement respecté et demande au Maire de la ville de sensibiliser la population au port du masque.





Dans la même rubrique : < > Tchad : où sont entreposés les cartons du remède malgache Covid-Organics ? Tchad : le musée d'Abéché à l'abandon Tchad : la zone de défense et de sécurité n°10 a un nouveau commandant Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 63205229 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)