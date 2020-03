Tchad - Covid-19 : le HCR vole au secours des confinés de Koutéré

Les ressortissants tchadiens retournés du Cameroun suite à la pandémie du coronavirus et confinés depuis six jours dans une école de Koutéré, ont bénéficié ce dimanche de l'assistance du HCR.



Ils ont reçu des couvertures, des bâches, deux litres d'eau chacun et du savon, a appris Alwihda Info.



Samedi, ils ont reçu leurs premiers repas composés de riz et de sauce. Les premiers jours ont été particulièrement difficiles pour ces jeunes qui se nourrissaient de mangues et de biscuits. Des habitants de villages avoisinants leurs ont ensuite offert des beignets, de la farine et de l'huile.



D'autres ressortissants tchadiens qui ont regagné le territoire, sont immobilisés au niveau de la frontière. Ils vont recevoir d'ici demain une assistance avec notamment des tantes.



Samedi, le gouverneur de la province du Logone Oriental, Moussa Haroun Tirgo, s'est rendu à la frontière pour inspecter le bon déroulement des contrôles sanitaires.