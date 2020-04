Tchad - Covid-19 : le SG provincial du Ouaddaï assure avoir respecté la quarantaine

Le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Mahamat Abdelkérim Ali, a indiqué jeudi à Alwihda Info qu'il s'est effectivement placé en quarantaine suite au cas de Covid-19 détecté à Abéché, Il dément des informations qui ont circulé sur Internet selon lesquelles il "n'aurait pas respecté le délai de confinement".



D'après Mahamat Abdelkérim Ali, "le Monsieur déclaré atteint du Covid-19 à Abéché est arrivé dans la ville le 29 mars 2020. Il est allé nous saluer au gouvernorat le 30 mars 2020, mais sans nous tendre la main."



"Il a été testé et déclaré positif au Covid-19 le 8 avril 2020 alors que nous n'avons plus eu un autre contact. Dès le 9 avril 2020, mes deux collaborateurs et moi n'étions plus partis au bureau", ajoute le secrétaire général de la province du Ouaddaï.



Selon lui, "à cette liste s'ajoute aussi le premier responsable de l'hôtel de Ville d'Abéché ainsi que certains de ses collaborateurs qui ont été en contact avec le malade."



Il dénonce un mauvais calcul et une mauvaise interprétation, certificat de mise sous quarantaine à l'appui. "Après avoir observé deux semaines de confinement, j'ai reçu mon attestation de mise sous quarantaine, n'en déplaise à mes détracteurs", souligne le secrétaire général.



"Tous ceux qui ont été mis en quarantaine, chacun a reçu un certificat de mise sous quarantaine", précise-t-il.