Tchad - Covid-19 : le centre d'appel reçoit 150.000 appels en moyenne par mois

À N'Djamena, le centre d'appel du "1313" joue un rôle essentiel dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Il est situé au sein de l'Autorité de régulations, de certifications électroniques et des postes (ARCEP).



Mardi, le ministre de la Communication, Oumar Yaya Hissein, le ministre de la Santé publique, Mahamoud Youssouf Khayal et le ministre des Postes et NTIC, Dr. Idriss Saleh Bachar, ainsi que le coordonnateur de la riposte sanitaire se sont rendus au centre d'appel pour s'enquérir du fonctionnement.



Selon les données, le centre d'appel reçoit 150.000 appels en moyenne par mois depuis le 30 mars 2020.



Sur 401.333 appels, 58% concernent des informations sur la pandémie, 0,1% sont des signalements et 20% sont des spams.



"Au départ, on a eu pas mal de difficultés pour contenir les appels mais par la suite, les gens ont compris que c'est une nécessité", a indiqué le ministre de la Communication, Oumar Yaya Hissein qui s'est félicité du renforcement du dispositif grâce aux partenaires.



D'après lui, les téléconseillers travaillent dans de bonnes conditions et avec du matériel haut de gamme.



Le coordonateur national de riposte sanitaire, Pr. Choua Ouchemi, a indiqué que "actuellement, le centre est capable de traiter plus de 400.000 appels par mois, ce qui fait une moyenne de 4000 à 5000 appels par jour."



Il a précisé que grâce à la modernisation du centre d'appel, la communication sera plus fluide. "L'alerte à l'épidémie c'est la porte d'entrée pour pouvoir prendre en charge la maladie", a-t-il précisé.