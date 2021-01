Tchad - Covid-19 : le comité de crise appelle à une "prise de conscience collective"

Le Comité de gestion de crise sanitaire parle d'une situation sanitaire extrêmement préoccupante à N'Djamena. Il regrette le non respect des mesures barrières. Compte tenu de la gravité de la situation épidémiologique, aussi bien à N'Djamena que dans certaines provinces, le Comité a décidé d'examiner les mesures susmentionnées à l'effet de leur adaptation et leur amélioration pour compter du 8 janvier 2021, après avis du Comité scientifique de la Coordination nationale de riposte sanitaire.



Le Comité a particulièrement insisté sur l'impérieuse nécessité de faire respecter toutes les mesures barrières, en tout lieu et en tout temps, ainsi que le renforcement du contrôle de leur application sur toute l'étendue du territoire national en général et dans la ville de N'Djamena en particulier.



Le Comité a souligné l'importance d'une prise de conscience collective par la population du péril que présente le coronavirus, et a appelé celle-ci à son implication totale dans la sensibilisation pour protéger notre société contre le coronavirus.



Le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale a briefé le Comité sur les démarches en cours et les formalités remplies à l'effet d'obtenir pour notre pays, au courant du premier trimestre 2021, le vaccin approuvé contre la Covid-19.