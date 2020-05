Tchad - Covid-19 : le comité de veille remplacé par un comité de gestion de crise nationale

Un comité de crise sanitaire (CGCS) est mis en place par le chef de l'État. Il a pour mission de :

- définir et mettre en oeuvre la stratégie de gestion nationale de la pandémie de Covid-19 ;

- Orienter, coordonner, suivre, évaluer et adapter toutes les interventions des acteurs impliqués dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire ;

- De manière générale, prendre toutes les mesures appropriées de lutte contre la pandémie Covid-19, aussi que ses conséquences et en assurer le suivi sur l'ensemble du territoire.



Assurer la mise en oeuvre effective, et le suivi des mesures d'accompagnement social et de soutien économique.



Il est placé sous l'autorité et la supervision directe du Président de la République.