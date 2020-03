Tchad - Covid-19 : le délégué sanitaire de la province du Guéra sensibilise

Le délégué sanitaire de la province du Guéra, N'douwé Djonga, a insisté mardi sur la sensibilisation de la population pour prévenir la pandémie du COVID-19.



Il a rappelé l'importance du lavage des mains régulier et l'utilisation de mouchoirs à usage unique.



Selon lui, la population doit abandonner les accolades et les visites inutiles.



Il a estimé qu'en cas de nécessité, il faudrait se tourner un mécanisme de confinement.



La population est priée de se rapprocher des services sanitaires en cas d'interrogations.



A ce jour, le Tchad compte trois cas confirmés de coronavirus.



"Il faut avoir la culture de se laver les mains"



Le ministre de la Santé publique insiste sur le respect des mesures d'hygiène. "Quand on veut manger, on ne se lave même pas les mains. Il faut avoir la culture de se laver les mains", indique Pr. Mahamoud Youssouf Khayal, appelant à la rigueur.



Il appelle à mettre de coté la culture négative, notamment celle qui consiste à manger tous autour d'un plat, eu égard au risque de transmission via la salive. "Au moins pour un mois on met de côté, et là je crois qu'on va réussir à résoudre beaucoup de problèmes", souligne le ministre de la Santé publique.



Recommandations de l'OMS



Les recommandations standard de l'OMS pour prévenir la propagation de l’infection comprennent le lavage régulier des mains, le fait de se couvrir la bouche et le nez lorsque l’on tousse et éternue et une cuisson complète de la viande et des œufs. Il faut éviter les contacts étroits avec toute personne présentant des symptômes de maladie respiratoire tels que la toux et les éternuements.



Pour toutes informations relatives à la pandémie de coronavirus le ministère de la santé publique met a votre disposition un numéro vert 1313. L'appel est gratuit. Il est ouvert 24h/24h.