Tchad - Covid-19 : le député Moussa Kadam fait un don au Guéra

« Pas plus de 3 jours seulement on a échangé sur WhatsApp avec le député et je lui avais tout décrit en terme des manquements depuis la reprise des cours. Et voilà, aujourd'hui il est passé à l’action en apportant ces masques. Je confirme ici que le 1er vice-président de l’Assemblée Nationale est un homme de parole », a déclaré le délégué.



A son tour, le secrétaire général de la province du Guéra, Djerambete Dingamnayo, a salué le geste de l'Unicef et du 1er vice-président de l'Assemblée Nationale. Pour lui, cette solidarité grandissante montre à quel point tout le monde est uni contre la pandémie. Il a enfin insisté sur le respect des mesures barrières.



« Depuis quelques mois, le monde entier est en train de faire face à une grave crise sanitaire causée par la pandémie du coronavirus. Le Tchad en général et la province du Guéra en particulier ne sont pas épargnés et les Tchadiens ne cessent d'afficher leur solidarité. Alors ne les décevons pas et utilisons ce qu'ils apportent comme don, car à quoi sert de prendre les masques et le mettre en poche ou à la maison ? », a conclu Djerambete Dingamnayo.