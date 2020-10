Tchad - Covid-19 : le gouvernement inquiet du non-respect des mesures

Le Gouvernement a fait part mercredi de sérieuses inquiétudes sur la recrudescence de la maladie à coronavirus, notamment avec l'approche de la période de froid et les maladies des voies respiratoires.



"Cette inquiétude se justifie puisque les deux semaines dernières, il y a eu flambée de cas de décès et de contamination même de personnes les moins âgées", explique la Présidence.



Le comité de gestion de crise sanitaire déplore le relâchement de la population dans l'observation des mesures barrières prises par le Gouvernement et dont la conséquence est la comtamination à l’échelle communautaire diagnostiquée ces deux dernières semaines.



Il appelle au strict respect des mesures barrières et des restrictions gouvernementales pour barrer la route à cette pandémie au risque de voir la maladie se propager et faire basculer le pays dans le désarroi.