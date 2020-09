Tchad - Covid-19 : le gouvernement préoccupé par la non-application des mesures barrières

Les membres du Comité de gestion de crise sanitaire se sont réunis mercredi à la Présidence pour fait le point sur l'évolution de la situation épidémiologique liée au Covid-19.



Le Comité s'est félicité du renforcement des capacités de dépistage des structures sanitaires par l'installation des laboratoires dans les provinces et l'amélioration du savoir-faire de la Coordination, selon un compte rendu du ministre de la Communication, Chérif Mahamat Zene.



Il a insisté sur l'impérieuse nécessité d'une vigilance permanente et soutenue face au risque réel de propagation du virus à cause du non-respect des mesures barrières édictées par le Gouvernement.



Il a déploré, une fois de plus, avec une vive préoccupation, la non-application des mesures barrières dans les lieux de culte, les marchés, le transport en commun interurbain, les restaurants et la violation des restrictions relatives aux places mortuaires et aux cortèges.