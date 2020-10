Tchad - Covid-19 : le gouverneur du Moyen-Chari fait le point sur la situation

Le gouverneur du Moyen-Chari, Djibert Younous, a fait le point mardi sur la situation de la maladie à coronavirus dans la province.



"Sur les 887 échantillons que nous avons prélevés depuis que nous avons commencé jusqu'aujourd'hui, nous avons eu 125 cas avec des résultats confirmés positifs dont 53 femmes et 74 hommes. Ça c'est pour la province en totalité", explique Djibert Younous.



Il ajoute que "sur les 125, aujourd'hui 71 sont guéris. Il reste 43 cas qui sont sous traitement. Les 21 sont à Sarh, 1 à Kyabé, 2 à Danamadji et 19 à Maro. Les 19 de Maro, il y a des cas qui sont à la fin de leur traitement".



"C'est les contacts qui ont fait circuler la maladie. C'est le regroupement qui a amené aujourd'hui notre province à avoir un nombre très élevé de contaminations", précise-t-il.



La province du Moyen-Chari fait partie des provinces sous couvre-feu, de 19 heures à 5 heures du matin. "Vous voyez la gravité de la chose, je pense qu'il faut que la population respecte ces mesures, ce n'est pas de gaité de coeur. Dans le département de Maro, on était obligé de fermer les écoles parce que c'est une petite ville et la maladie risque de se propager dans toute la ville. Sur les 19 de Danamadji, il y a trois élèves", détaille le gouverneur.