Tchad - Covid-19 : le ministre de la défense met en garde contre le non respect des mesures

Le ministre délégué à la Présidence chargé de la défense nationale et de la sécurité, Mahamat Abali Salah, a indiqué samedi que plus le nombre de cas de coronavirus augmente, plus l'État est contraint de prendre des mesures. Il a exhorté les citoyens à respecter les mesures prises par les autorités.



Le ministre s'est exprimé lors d'une réunion à N'Djamena avec des responsables sécuritaires et militaires, au cours de laquelle il a détaillé une nouvelle stratégie et a donné des instructions afin de mettre en oeuvre les décisions du gouvernement pour limiter la propagation du coronavirus.



Le général Mahamat Abali Salah a souligné que le nombre de patients contaminés augmente, tandis que le Tchad enregistre ses premiers morts. Face à cette situation, le gouvernement a pris des mesures afin que les mariages, les places mortuaires et plus généralement les lieux de rassemblements soient interdits.