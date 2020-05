Tchad - Covid-19 : le nombre de cas dans les provinces touchées

Le ministère de la Santé publique a présenté samedi le nombre de cas par province touchée. En plus de N'Djamena, neuf provinces sont touchées.



Le nombre de cas passe de 2 à 3 au Lac, et de 1 à 4 au Wadi Fira. il passe de 2 à 1 au Logone Oriental.



- Le Batha (1),

- Le Kanem (3),

- Le Lac (3),

- Le Logone Occidental (1),

- Le Logone Oriental (1),

- Le Mayo-Kebbi Est (1),

- Le Moyen-Chari (1),

- Le Ouaddaï (3),

- Le Wadi Fira (4).



Depuis le 19 mars 2020, le pays a enregistré 474 cas de Covid-19 dont 363 de sexe masculin, 111 de sexe féminin, 111 guéris et 50 décès.