Tchad - Covid-19 : le point sur la situation épidémiologique au Guéra

C’est à travers un point de presse que le coordonnateur provincial de riposte contre la pandémie de Covid-19, par ailleurs délégué sanitaire provincial du Guéra, Dr. Ndouwé Djonga, fait le point sur la situation épidémiologique au Guéra.



« 04 patients sur 17 sont au site d'isolement des malades de la Covid-19 de Mongo », explique Dr. Ndouwé Djonga lors de son point de presse de ce jeudi 18 juin 2020.



Sur les 04 malades, 02 sont de sexe masculin et 02 de sexe féminins respectivement âgés de 05 à 14 ans. Ainsi le taux de notification au Guéra est de 27,53%. Le taux d’attaque s’élève à 2,3 pour 10.000 habitants, déclare le coordonnateur dans sa communication.



Depuis le 25 mai jusqu'à nos jours, il y a 133 échantillons analysés dont 17 sont déclarés positifs de Covid-19 et 13 guéris. Selon le coordonnateur provincial de riposte sanitaire contre la Covid 19 au Guéra, Dr. Ndouwé Djonga, cette situation s'explique par le fait qu'il y a une bonne prise en charge des malades, une bonne surveillance épidémiologique et une insuffisance du respect des mesures barrières.



En cette date du 18 juin 2020, 72 contacts sont mis en quarantaine soient 26 à Baro, 27 à Bitkine, 10 à Mangalmé et 09 à Mongo.



Même s'il y a une parfaite maîtrise de la situation sanitaire, le coordonnateur appelle la population à la vigilance et au respect des mesures barrières. Il n'a pas manqué d'exprimer ses sincères remerciements aux bonnes volontés qui ont mis la main dans la patte pour casser la chaîne de contamination.