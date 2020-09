Tchad - Covid-19 : le sous-comité Défense et Sécurité propose de "revenir sur différentes mesures"

Le sous-comité Défense et Sécurité du Comité de gestion de crise sanitaire a proposé à la Coordination nationale de riposte sanitaire des mesures de fermeture de certains lieux où le respect des mesures est difficile à assurer, notamment les bars, restaurants et boites de nuit.



"Ou bien nous prenons au sérieux la maladie, nous disons la santé avant tout et forcément il y aura des conséquences sociales, de liberté, ou bien on fait avec. (...) C'est les cris de populations qui nous ont poussé à relâcher car ils pensent qu'il n'y a pas la liberté, pas de commerce. (...) C'est sur ces différents aspects qu'on a un peu relâché les mesures", a indiqué vendredi le ministre des Armées, Mahamat Abali Salah à l'Assemblée nationale.



"La seule solution, moi je pense, il faut qu'on revienne un peu sur les différentes mesure qu'on a prise, même si ça fait mal. C'est la seule solution pour circonscrire", a-t-il indiqué.



Le député Saleh Kebzabo a estimé qu'il ne faut ne pas le faire. "Il faut continuer comme on le fait actuellement. Il y a un certain ordre social qui est en train de s'implanter. Accompagnons les populations. (...) Il ne faut pas qu'on revienne à la coercition. Il faut qu'on intensifie l'information".