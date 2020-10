Tchad - Covid-19 : le sous-comité défense et sécurité appelle à se conformer strictement aux mesures

Le coordonnateur du sous-comité défense et sécurité COVID-19 pour la ville de N'Djamena, en mission, constate avec regret la recrudescence de la propagation de la pandémie de Covid-19 dans certaines localités du pays, ceci malgré les mesures barrières prises par le Gouvernement contre la propagation de cette maladie.



Tout en déplorant le comportement de la population ayant favorisé de nouveaux cas de contamination ces derniers temps, le général de division Djontan Marcel Hoïnati, coordonnateur et directeur général de la Gendarmerie nationale, invite celle-ci à se conformer strictement aux différentes mesures sanitaires, à savoir :



- l'interdiction des attroupements dans les places mortuaires et mariages ;

- le port obligatoire des masques ; le respect des mesures de distanciations sociales dans les lieux de cultes ;

- le lavage obligatoire des mains ;

- le respect scrupuleux des termes de l'arrêté n° 048 du 15 septembre 2020 portant conditions d'exploitation des activités de transport urbain et interubrain de personnes pendant cette période ;

- le respect du couvre-feu de 21h à 5h du matin.



Les responsables en charge de sécurité sont chargés de faire respecter la mise en oeuvre de ces différentes mesures, précise le général de division Djontan Marcel Hoïnati.