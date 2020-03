Tchad - Covid-19 : les autorités ordonnent la fermeture de certains commerces

Dans le cadre du renforcement des mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus, le Gouvernement de la République du Tchad décide à compter de ce lundi 23 mars 2020 de la fermeture sur tous les marchés, des établissements commerciaux suivants : lieux de grillade, boutiques et magasins de vente des articles et produits non alimentaires.



Par contre, les pharmacies, les alimentations, les commerces des denrées alimentaires et des produits de premières nécessités tels que : savon, omo, eau de javel, gaz, carburants et lubrifiants sont autorisés.



Le Gouvernement attire l'attention des commerçants véreux qui versent dans la spéculation et l'inflation injustifiées que toute augmentation de prix et de pénurie sera sévèrement sanctionnée.



Il invite les responsables des marchés, ceux de la sécurité, du maintien de l'ordre ainsi que la Police municipale à faire respecter strictement ces mesures sur l'ensemble du territoire national, afin d'assurer une meilleure sécurité sanitaire à nos concitoyens.



Le Gouvernement en appelle à la discipline et au civisme des populations, selon un communiqué signé du président de la cellule de veille et de sécurité sanitaire, Kalzeubé Payimi Deubet.