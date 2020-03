Tchad - Covid-19 : les autorités veulent éviter un effondrement économique

Le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin a tenu jeudi une rencontre avec le patronat et la Chambre de commerce, afin d'étudier des mesures d'accompagnement face au ralentissement de l'activité économique liée à la pandémie du COVID-19.



"Nous devons avoir une perspective et réfléchir ensemble pour voir qu'elles sont les bases et moyens à trouver pour que notre économie et nos finances publiques ne s'effondrent pas, et que nos entreprises ne disparaissent pas", a déclaré le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin.



Selon le président de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat au Tchad (CCIAMA), Amir Adoudou Artine, "il faut qu'avec l'arrivée de cette maladie, on puisse également vivre au quotidien. L'Etat a eu à prendre des mesures drastiques que nous saluons."



"Nous allons étudier les secteurs un à un, faire des propositions techniques pour qu'on puisse arriver à satisfaire nos concitoyens en ce qui concerne les différents services que nous leur rendons", a indiqué Amir Adoudou Artine.



Il a précisé que "la question n'est pas de favoriser le commerçant ou pas. C'est une question où il faut que le concitoyen puisse avoir la denrée qui le concerne. On va faire des études sectorielles, en ce qui concerne la viande, les grilleurs, les transports, et dans le fonctionnement des marchés."



Le président du Conseil national du patronat tchadien (CNPT), Bichara Doudoua, a souligné que le gouvernement souhaite qu'il y ait le moins de cas possible de COVID-19 au Tchad.



De l'avis du ministre des Finances, il faut encore "affiner la réflexion pour que nous puissions ensemble faire des propositions à la hiérarchie et au comité de veille et de surveillance sanitaire."