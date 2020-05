Tchad - Covid-19 : les distributions de masques s'étendent aux villages

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, plus de 3000 personnes ont bénéficié de cache-nez dans plus de 10 villages. C'était au cours d'une campagne de sensibilisation et de distribution organisée ce dimanche 17 mai 2020 par l'Union Nationale pour l'Alternance au Tchad (UNAT) dans les différents villages environnants de la capitale.



Au cours de cette campagne, plus de 10 villages situés à 10 km de la capitale ont bénéficié de cette distribution à savoir : le village d'Afroude, le village de Tandjilé et bien d'autres villages.



C'est le secrétaire exécutif du parti UNAT, Brahim Mélé, qui a lancé cette campagne. Il a déclaré que "cette campagne de distribution gratuite aux couches vulnérables vise à lutter contre le Covid 19."



Selon Brahim Mélé, les personnes vulnérables sont les premières victimes de cette pandémie, d'où la préoccupation de l'UNAT.



Le parti entend distribuer plus 15.000 cache-nez aux personnes vulnérables de la capitale, dans les jours à venir.



Pour le chef de canton du village Afroud, Bichara Adjid, "depuis le début de la pandémie, le parti UNAT est la première personne morale qui apporte un soutien sanitaire à travers cette distribution gratuite de cache-nez pour tout le village."



"Cette distribution gratuite de cache-nez en faveur de mon village par le parti UNAT constitue non seulement un geste humanitaire en faveur des couches vulnérables, mais aussi constitue un geste salutaire et patriotique pour un Tchad uni et pour une bonne alternance vers un véritable démocratie", a conclu Bichara Adjid.