Tchad - Covid-19 : les enfants à la rue, premières victimes des mesures restrictives

Le président de l'association, Abakar Mahamat Mbadou, a souligné que "ces enfants sont très vulnérables et constituent une proie facile pour le virus coronavirus par leur manque cruel d'hygiène et leur mode de vie à risque."



Il a lancé un appel à toutes les personnes de bonne volonté, aux ONG nationales et internationales, à l'État et autres institutions qui œuvrent dans le domaine de la sécurité alimentaire, et de l'action sociale de "soutenir les sans domiciles fixes, les enfants à la rue, abandonnés en cette période de crise sanitaire de coronavirus."