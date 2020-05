Tchad - Covid-19 : les hommes représentent 83,8% des cas détectés à ce jour

Le Tchad a enregistré 260 cas de coronavirus jusqu'à la date du 8 mai 2020. Selon les chiffres du ministère de la Santé publique, 218 d'entre eux sont de sexe masculin, soit 83,84%, tandis que les femmes représentent autour de 16% des cas (42 personnes).



Les statistiques pourraient toutefois être différentes dès lors que le Tchad, à l'exemple d'autres pays, procède à des dépistages massifs. C'est notamment la proposition formulée vendredi par le député Saleh Kebzabo : "On teste les cadavres au Covid-19 pour le seul intérêt des statistiques, mais on est incapable d’augmenter les prélèvements sur les vivants qui continuent de répandre la maladie au quartier. N’attendons plus, passons au dépistage massif, au moins pour la ville de Ndjamena."



Un taux de décès au dessus de 10%



Le Tchad compte à ce jour un total de 28 morts sur 260 cas confirmés depuis le 19 avril 2020, soit un taux de décès d'environ 10,76% (en hausse de 0,09%).



Ce taux est au dessus de la moyenne africaine de qui se situe autour de 3,81%, ainsi que régionale (3,99%) selon les données du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies.



À ce jour, 50 patients sont guéris. Le taux de guérison s'élève donc à 19,23% (en baisse de 0,53%).