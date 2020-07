Tchad - Covid-19 : les lieux de culte de Pala reçoivent des kits sanitaires d'un homme politique

Le Conseil Supérieur des Affaires Islamiques (CSAI) et l'Entente des églises et mission évangélique au Tchad (EEMET) section locale du Mayo Kebbi Ouest ont reçu ce vendredi après midi un don de la part du membre du bureau politique national du mouvement Patriotique du salut (MPS) de Mayo Dallah, Faitchou Étienne.



Le don est constitué de 100 kits sanitaires, 20 cartons de savons, 50 bouilloires (sakhanes) et 2000 cache-nez.



Lors de la cérémonie de remise de ce don à la mosquée Salam de Pala, le représentant du donateur, Tao Justin, a mis l'accent sur l'utilisation à bon escient de ces matériels.



Selon lui, en tant que fils de la localité, Faitch ou Étienne ne peut rester amorphe pendant ce temps de Covid-19. Avec cet appui, les religieux et les lieux de culte devraient être hors du danger en se protégeant.



Les responsables des religieux qui ont réceptionné ces outils de prévention, ont remercié le membre du bureau politique national du MPS du Mayo Dallah, Faitchou Étienne.