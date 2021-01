Tchad - Covid-19 : les lieux publics fermés dans l'Ennedi Est

Amdjarass - Depuis quelques jours, les autorités provinciales de l'Ennedi Est ont pris des mesures de fermeture des établissements scolaires, bars, restaurants, églises et mosquées, pour faire face au Covid-19.



D'après la coordination nationale de riposte sanitaire, un cas a été enregistré le mardi 5 janvier, deux cas le 4 janvier, un cas le 3 janvier et deux cas le 1er janvier.



10 cas sont sous traitement au niveau de la province, selon le délégué sanitaire Rimtebaye Djasna, tandis que plus de 80 cas contacts ont été isolés.



La sensibilisation a été renforcée à travers la radio.