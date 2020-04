Tchad - Covid-19 : les passagers d'un voyage en bus recherchés pour un dépistage

Le ministère de la Santé publique explique ce mercredi dans un communiqué que le tchadien dont le test a été relevé positif lundi au COVID-19, a quitté Moundou le 20 mars 2020 à 12 heures avec l'agence STTL. Il est arrivé à N'Djamena à 22 heures.



Le ministère de la Santé publique demande à tous les passagers qui ont voyagé à bord de ce bus immatriculé 15 B 0031 A, de venir d'urgence à l'hôpital de Farcha pour le test et le suivi, dans l'intérêt de tous, selon l'attaché de presse et de relations publiques, Nadjiatel Ndedi.



Lundi, le Gouvernement a annoncé deux nouveaux cas de COVID-19, dont un tchadien, âgé de 43 ans arrivé à N'Djaména le 20 mars dernier en provenance de Douala via Toubouro - Kouteré -Moundou - Kélo - Bongor à bord d'un bus de transport en commun.