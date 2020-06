Tchad - Covid-19 : les personnes handicapées assistées à Mongo

Le conseil communal du Mouvement Patriotique du Salut (MPS) a remis ce mardi 500 cache-nez à la coordination des personnes handicapées de la province du Guéra.



La cérémonie a vu la présence du gouverneur de la province du Guéra, des autorités administratives, civiles et militaires et les membres du conseil provincial du MPS du Guéra.



Nekarnodji Diombagué Miriam, la déléguée provinciale de l'action sociale, salue le geste du conseil communal du MPS aux personnes handicapées. Pour elle, la lutte contre la Covid-19 est l'affaire de tous ainsi que des personnes âgées. Optimiste et confiante, la déléguée affirme qu'avec l'implication personnelle du chef de l'État, la Covid-19 ne restera qu'un mauvais souvenir.



Le secrétaire exécutif du conseil communal du MPS, Abdoulaye Mahamat Abdoulaye a, dans son mot de circonstance, souligné que ce geste est une contribution à la lutte contre la pandémie de coronavirus et la réponse à l'appel du chef de l'État pour sortir le Tchad de cette terrible maladie.



Paul Mbainodoum Ngartelbaye, gouverneur de la province du Guéra, apprécie à sa juste valeur le geste du MPS au profit des personnes handicapées. Pour lui, la lutte contre la Covid-19 est une préoccupation commune qui incombe à tous. Par cette même occasion, le gouverneur a rappelé à l'assistance quelques mesures barrières. Il a demandé aux concernés de veiller à l'application de ces gestes.



Après avoir reçu ce lot de 500 caches nez, Oumar Ogni président de la coordination provinciale des personnes handicapées remercie le conseil communal d'avoir pensé à eux et promet de remettre fidèlement ce don aux concernés.



Pour lier l'acte à la parole, les cache-nez ont été automatiquement distribués.



Dans la même soirée et sur la base de cette même lancée, un lot de 500 cache-nez a été remis à la Ligue provinciale de football du Guéra au stade Idriss Miskine de Mongo.



Un geste qui selon le maire de la commune urbaine de Mongo, Hassan Souleymane Adam, vient en appui au milieu sportif en matière de protection.



Tout fièrement, Mahamat Idriss, président de la Ligue départementale, met en exergue l’importance de ces cache-nez pour son staff et promet d'en faire bon usage.