Tchad - Covid-19 : les provinces luttent malgré des moyens limités

Les membres du comité provincial de veille et de sécurité sanitaire de la Tandjilé se sont retrouvés vendredi autour du gouverneur de la province Ngarboudjim Medeur Jacob, dans la salle des réunions du gouvernorat.



Cette réunion regroupant tous les membres du comité a pour objectif d'informer la population de la dernière mesure gouvernementale interdisant toute entrée et sortie dans les chefs-lieux des provinces du pays de Toumaï.



Dans son mot d'ouverture, le gouverneur de la province Ngarboudjim Medeur Jacob s'est interrogé sur plusieurs défis, notamment comment faire pour contrôler et veiller à l'application de ces mesures prises par les plus hautes autorités du pays, et venir en aide aux citoyens mis en quarantaine à Guidari.



L'assistance a assuré que les chefs des services civils et militaires vont respecter et faire appliquer ces mesures barrières. Cependant, la deuxième question a été esquivée.



Le délégué sanitaire provincial de la Tandjilé, Dr. Djoissenabaye Elysée, a dans son intervention souligné que depuis le premier cas enregistré à N'Djamena, la délégation n'a reçu que cinq cartons de masques, c'est à dire cache-nez. Ils ont d'ailleurs été partagés dans les cinq départements que compte la province.



Après un tour de table, le gouverneur Ngarboudjim Medeur Jacob a une fois de plus interpellé la population de la Tandjilé à respecter toutes ces mesures gouvernementales afin de barrer la route à la pandémie.