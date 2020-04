Tchad - Covid-19 : les réfugiés du site de Gaoui ne sont pas oubliés

Dans le cadre de ses activités visant à lutter contre la pandémie du coronavirus au Tchad à travers la sensibilisation et l'exhortation à des bonnes pratiques d'hygiène, l'Association jeunesse consciente de l'avenir a remis dimanche des kits de matériels d'assainissement et d'hygiène aux réfugiés vulnérables vivants à Gaoui.



Il s'agit de 10 grands sceaux à robinet et des savons destinés au lavage des mains.



Le président national de l'association, Mahamat Adam Abdallah Oubeh, estime qu'ils ont jugé opportun de voler au secours de ces jeunes en les sensibilisant afin d'être à l'abri de cette maladie de Covid-19.



Il a appelé au respect strict des mesures prises par le gouvernement. "J'insiste, c'est très important de respecter ces mesures intégralement afin de lutter contre le Covid-19 et de l'ôter hors de notre pays'', a-t-il dit.



Du côté des réfugiés et retournés, par la voix de leur représentant, le président du site des réfugiés et retournés urbains, Abdelbassit Allouzamil, a fait part d'une grande satisfaction. "C'est avec une joie immense aujourd'hui que nous recevons l'association qui est venue nous sensibiliser sur cette pandémie qui a semé la peur et la panique dans le monde entier", s'est-il réjouit.



"L'association nous montre comment on peut prévenir et connaître les dangers de cette pandémie pour les réfugiés et les retournés", a ajouté Abdelbassit Allouzamil.



Le site de Gaoui est ouvert depuis janvier 2014 et compte actuellement 4973 personnes dont 1437 familles. La majorité sont des femmes et des enfants répartis dans 700 tentes subdivisées en 20 blocs.



Malgré le contexte actuel qui est difficile à vivre pour eux, ces réfugiés ont toujours espoir et demandent le secours du gouvernement pour plus d'assistance.