Tchad - Covid-19 : les structures sanitaires doivent signaler tout cas suspect (ministre Santé)

Le ministre de la Santé publique, Pr. Mahamoud Youssouf Khayal, a déclaré jeudi, dans une note circulaire, qu'il a été donné de constater que des structures sanitaire reçoivent en consultations et quelques fois en hospitalisation, des patients présentant des symptômes similaires à ceux du Covid-19 sans pour autant saisir au préalable les service de santé compétents du ministère de la Santé publique dédiés exclusivement à la lutte contre la pandémie de Covid-19.



"Au vu de l'ampleur inquiétante que prend cette pandémie dans notre pays, ce genre de pratique peut avoir des effets négatifs sur les efforts que déploie le Gouvernement depuis quelques mois pour barrer la route à cette pandémie dans notre pays", précise la note circulaire.



La note circulaire adressée aux responsables des cliniques médico-chirurgicales, cabinets médicaux et cabinets de soins, précise qu'ils doivent référer à compter de ce jour, toute personne suspecte au Covid-19 à l'hôpital provincial de Farcha pour une prise en charge.



"La non observation de cette circulaire exposera les contrevenants à des sanctions graves", prévient le ministre de la Santé publique.



Les équipes techniques du ministère de la Santé publique dédiées à cette question peuvent être contactées aux numéros de téléphone suivants : 66296479, 66008920 et 60318182.