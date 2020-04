Tchad - Covid-19 : non associé à la lutte, le syndicat des médecins mécontent

Le Syndicat des médecins du Tchad (SYMET) a exprimé mercredi son mécontentement pour sa non-association au comité de riposte contre le coronavirus. Il dénonce une façon "cavalière du ministère de la Santé publique de se préparer pour la riposte contre le Covid-19".



Le SYMET, "partenaire du ministère de la Santé publique, dénonce cette attitude qui ne favorise pas une bonne collaboration alors que celui-ci s'est rapproché du ministre dès sa nomination pour une collaboration franche pour l'intérêt du pays."



"La riposte contre le coronavirus engage toute la nation et tous les citoyens. Toute attitude de mépris, d'exclusion ou d'oubli vis-à-vis du syndicat ou de l'Ordre des médecins du Tchad n'honore paar le ministère", explique le président du Syndicat des médecins, Dr. Baroua Haroun Seid.



Le syndicat "se réserve le droit d'exiger des moyens pour la protection sans faille du personnel soignant mais aussi une gestion transparente et profitable à la nation de tous les matériels mis par l'Etat et les partenaires pour lutter contre le Covid-19."



Il exhorte tout le personnel soignant "à se mettre au travail en exigeant les équipements de protection individuelle (EPI) scientifiquement prouvés pour bouter hors de notre pays la pandémie du Covid-19."